Guatemalteke gewinnt UltraMallorcaMan

Juan Carlos Sagastume hat den UltraMallorcaMan gewonnen. Der schon seit den 90er-Jahren aktive und bereits 45-jährige Guatemalteke schaffte den aus Schwimmen, Radfahren und Laufen bestehenden mehrtägigen Wettbewerb in 25 Stunden und 52 Minuten. Sagastume absolvierte die letzte Herausforderung – einen doppelten Marathon von 84,4 Kilometer Länge – in 7 Stunden und 30 Minuten. Zweiter wurde der Spanier Ricardo Abad Martínez mit 26 Stunden und 43 Minuten. Insgesamt nahmen 25 Männer an dem Extrem-Ereignis teil.

Am ersten Tag waren zehn Kilometer Schwimmen zu absolvieren, viermal musste in der Bucht von Alcúdia ein 2,5 Kilometer langer Kurs zurückgelegt werden. Direkt im Anschluss ging es weiter auf dem Fahrrad, wo die Teilnehmer 126 Kilometer strampeln mussten, darunter auch auf den 534 Meter hohen Puig de Randa.

Am zweiten Tag waren auf dem Fahrrad 312 Kilometer rund um Mallorca zu bewältigen. Hier griffen die Organisatoren auf den Streckenverlauf der bereits seit einigen Jahren etablierten Radrennfahrt Mallorca 312 zurück, die in diesem Jahr am 29. April in Playa de Muro startet. Und zum Abschluss am Samstag (1.4.) erwartete die Teilnehmer der doppelte Marathon. /it/jk