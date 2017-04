Josicos Post-Ziege-Team siegt erneut

Der Fußballclub Atlético Baleares scheint nach der Ära unter dem deutschen Trainer Christian Ziege geradezu aufzublühen. Dem Verein der Segunda División B gelang am Sonntag (2.4.) im eigenen Stadion ein 1:0-Sieg gegen Prat.

Den entscheidenden Treffer landete Julio Delgado in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Damit schaffte der neue Trainer Josico Moreno seinen dritten Sieg in Folge nach Zieges Entlassung. Am 26. März war dem Team ein 4:0-Sieg bei L'Hospitalet gelungen.

Den Katalanen nützte es nichts, in der ersten Halbzeit die klaren Favriten gewesen zu sein. Nach dem Pausentee verbesserten sich die Insulaner deutlich. Dieses Engagement wurde am Ende belohnt.

Atlético Baleares befindet sich jetzt mit 50 Punkten auf Platz 6 in der Tabelle. Nur drei Plätze vor dem Team liegt Badalona, die erste Mannschaft mit Aufstiegschancen. Sie verlor gegen Gavà. /it