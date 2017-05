Air Europa zieht sich als Sponsor der Inselclubs zurück

Das Flugunternehmen Air Europa mit Sitz in Llucmajor reduziert ab dem 1. Juli die Unterstützung für die mallorquinischen Profivereine. "Die Zeiten ändern sich. Wir werden weiter versuchen, den Vereinen in irgendeiner Weise zu helfen. Aber in diesem Umfang wie bisher ist das nicht mehr möglich", sagte die Geschäftsführung des Unternehmens der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Montag (3.4.).

Dem Fußball-Drittligisten Atlético Baleares und Palmas Erstligisten im Futsal hat Air Europa den Entschluss bereits mitgeteilt. Neben diesen beiden Vereinen ist das Unternehmen beim Fußball-Zweitligisten Real Mallorca, dem Volleyball-Erstligisten Can Ventura und dem Basketball-Zweitligisten Palma Air Europa als Haupt- und Trikotsponsor aktiv.

Besonders die Basketballer befürchten, dass der Rückzug des Sponsors das Aus bedeutet. Nach dem Einstieg Air Europas 2012 hatte sich der Verein, der früher Bahía San Augustín hieß, nach dem Geldgeber umbenannt. Die erste Mannschaft sei ohne Air Europa wirtschaftlich nicht länger tragbar, heißt es aus Vereinskreisen.

Neben der finanziellen Unterstützung profitierten die mallorquinischen Clubs auch von reduzierten Flugpreisen. Air Europa ließ die Mannschaften günstig oder gar kostenlos zu den Auswärtsspielen auf das spanische Festland reisen. /rp