Hoffnung auf Klassenerhalt bei Real Mallorca schwindet

Real Mallorca nähert sich unaufhaltsam der Segunda División B. Der Fußball-Zweitligist ist am Samstag (8.4.) trotz des Trainerwechsels unter der Woche nicht über ein 0:0 gegen Nàstic Tarragona hinausgekommen. Damit bleibt der Inselclub auf dem vorletzten Tabellenplatz der Liga 1I2I3 stehen.

Die gesamten 90 Minuten über war den Hausherren im Stadion von Son Moix die Panik vor dem Abstieg anzumerken. Die ersten Minuten gegen den ebenfalls abstiegsgefährdeten Club aus Katalonien waren kaum mit anzusehen. Ein Foul jagte das nächste, Torchancen gab es keine einzige. Die Gäste waren die ersten, die nach einer Viertelstunde durch Manu Barreiro per Kopfball zu einer Gelegenheit kamen. Doch der Ball strich über die Latte. Real Mallorca kam erst in der 40. Minute durch Argeliño zum Torschuss, doch zur Pause blieb es beim 0:0.

Und auch nach der Pause änderte sich nichts an diesem Bild. Tarragona war offensichtlich auf ein Unentschieden aus und tat nicht mehr als nötig, Real Mallorca konnte nicht. Drei Torschüsse standen für das Inselteam am Ende in der Statistik - ein Armutszeugnis für ein Team, das sich mit Krallen und Klauen gegen den Abstieg wehren sollte. Das Publikum reagierte aufgebracht mit "Söldner"-Rufen nach dem Schlusspfiff.

Der eine Punkt hilft Real Mallorca nicht weiter - im Gegenteil. Die Gastgeber entfernen sich mit 32 Punkten weiter von den Nichtabstiegsplätzen. Ein Klassenerhalt wird neun Spieltage vor Saisonende immer unwahrscheinlicher. /jk