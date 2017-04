Atlético Baleares stürmt zum nächsten Sieg

Atlético Baleares siegt in der Segunda División B munter weiter: Im vierten Spiel nach dem Abschied des deutschen Trainers Christian Ziege von Mallorca hat Nachfolger Josico am Sonntag (9.4.) den vierten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus Palma gewann am frühen Nachmittag auswärts beim B-Team von Espanyol Barcelona mit 3:1.

In der ersten Halbzeit tat sich nicht sehr viel, allerdings gingen die mit breiter Brust auftretenden Gäste von der Insel in der 21. Minute durch Julio Delgado mit 1:0 in Führung. Dieser Vorsprung hatte auch zur Halbzeit noch Bestand.

Nach der Pause tat sich dann aber einiges im Stadion Dani Jarque in Barcelona. Zunächst traf Atlético Baleares unmittelbar nach Wiederanpfiff zweimal den Pfosten, bevor der Schiedsrichter in der 64. Minute dem Espanyol-Spieler Bermejo die Rote Karte zeigte. Der Platzverweis motivierte allerdings die Hausherren, die in der 74. Minute durch Alejandro zum Ausgleich kamen.

Doch Atlético Baleares schlug im Stile einer Spitzenmannschaft zurück. Eine Ecke von Delgado verwertete Stürmer Ruben Jurado mustergültig per Kopf zur erneuten Führung (81.). Und weil es so gut klappte, wiederholten die beiden Akteure das gleiche Prozedere mit Ende der regulären Spielzei beinahe auf identische Art und Weise. Das 3:1 war der Endstand in einer abwechslungsreichen Partie.

Durch den vierten Sieg in Folge ist Atlético Baleares inzwischen gleichgezogen mit dem Tabellenvierten Badalona, der allerdings am späteren Nachmittag selbst noch spielt. Rang 4 berechtigt noch zur Teilnahme an der Play-Off-Runde um den Aufstieg. /jk