Can Ventura gewinnt beide Spiele zum Play-off-Auftakt

Can Ventura hat einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Der Volleyballclub schlug im Play-off-Halbfinale in zwei aufeinander folgenden Spielen am Samstag (8.4.) und Sonntag (9.4.) in der Halle von Son Moix CV Teruel.

Bei der Begegnung am Samstag gab der Inselclub noch einen Satz ab und siegte mit 3:1. Einen Tag später gewann Can Ventura souverän mit 3:0-Sätzen. Die Rückspiele finden am nächsten Wochenende (15. und 16.4.) in Teruel statt. Sollte das Team aus Aragonien beide Partien gewinnen und somit ausgleichen, gibt es ein Entscheidungsspiel am Mittwoch (19.4., 20 Uhr) in Palma.

Im anderen Halbfinale siegte der amtierende Meister Almería zweifach gegen Ibiza. /rp