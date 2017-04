Atlético Baleares holt in letzter Sekunde noch einen Punkt

Atlético Baleares hat am Sonntag (16.4.) ein Unentschieden geholt. Im Stadion von Son Malferit spielte der Drittligist gegen Ebro 1:1.

Orbegozo brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Elfmeter in Führung. Atlético drängte auf den Ausgleich und wurde kurz vor Schluss belohnt. Fullana traf ebenfalls vom Punkt.

Nach vier Siegen in Folge unter dem neuen Trainer Josico ist das Unentschieden ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze. Mit einem Punkt Rückstand auf Play-off-Rang 4 liegt Atlético auf dem fünften Platz. Badalona spielt am Abend und kann den Inselclub noch überholen. Atlético spielt am Sonntag (23.4.) auswärts gegen Saguntino. /rp