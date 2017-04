Can Ventura steht im Finale

Die Spieler von Teruel scheiterten am Block von Can Ventura.

Die Spieler von Teruel scheiterten am Block von Can Ventura. Foto: rfevb.com

Mit einem 3:2-Auswärtserfolg gegen Teruel hat sich Can Ventura am Samstag (15.4.) für das Finale qualifiziert. Die Endspiel-Serie um die Meisterschaft startet am Samstag (22.4.) in Almería, wo der Club aus Palma gegen den amtierenden Meister bestehen muss.

In einer Serie Best-of-5 spielt Can Ventura die ersten beiden Partien auswärts, ehe Almería am Wochenende darauf auf Mallorca gastiert.

Da Almería die Liga als Erster abgeschlossen hat, hätte das Team bei einer möglichen fünften Begegnung Heimrecht. /rp