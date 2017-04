Viel fehlt nicht mehr zum Abstieg von Real Mallorca

Real Mallorca kommt dem Abstieg in die dritte Liga immer näher. Die Mallorquiner haben am Sonntagabend (16.4.) nach einer mal wieder kläglichen Leistung auswärts in Zaragoza mit 0:1 verloren.

Ángel köpfte die Gastgeber nach einer Ecke in der 35. Minute in Führung. Real Mallorca spielte einen Fehlpass nach dem anderen und war mit dem knappen Rückstand gut bedient.

Auch in der zweiten Halbzeit war kein Aufbäumen beim Inselclub zu erkennen. In der gesamten Spielzeit schossen die Mallorquiner kein einziges Mal auf das gegnerische Tor.

Acht Spiele bleiben Real Mallorca noch, um das Wunder zu schaffen. Bei sechs Punkten Rückstand ist der Klassenerhalt aber mehr als unwahrscheinlich.

Die Abschiedstournee aus der zweiten Liga geht am Sonntag (23.4.) im Stadion von Son Moix weiter. Um 16 Uhr gastiert dann Córdoba auf der Insel. /rp