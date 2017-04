Real Mallorca holt ein Unentschieden gegen Córdoba

Real Mallorca hat am Sonntag (23.4.) unentschieden gegen Córdoba gespielt. Der Zweitligist holte im Stadion von Son Moix ein 1:1.

Mallorcas neuer Trainer Sergi Barjuan wollte ein Team auf den Platz schicken, das die Zuschauer begeistert. Offensiv ausgerichtet war seine Startaufstellung zwar nicht, aber die Mallorquiner gingen nach zwei Minuten durch Lago Júnior in Führung. Nach einer starken Einzelleistung von Salomao stocherte der Ivorer den Ball über die Linie.

Der Anfangsschwung des Inselclubs ließ nach 20 Minuten nach, und Córdoba kam mit dem ersten Angriff zum Ausgleich. Pedro Rios vollendete mit rechts eine Flanke.

In der Folge verflachte die Begegnung bis zur Schlussphase. In den letzten zehn Spielminuten drehte Real Mallorca auf und erspielte sich zahlreiche Chancen. Das Stadion von Son Moix glich einem Hexenkessel. 10.869 Zuschauer - Rekord in dieser Saison - schrien die Mannschaft nach vorne. 20 Mal versuchten sich die Spieler im Torabschluss. Sieben Schüsse musste der Gäastekeeper entschärfen. Zum Sieg reichte es für Mallorca nicht.

Die Leistungssteigerung der Mallorquiner kommt wohl zu spät, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Da fast alle Teams aus dem Tabellenkeller gewonnen haben, fehlen Real Mallorca acht Punkt auf Nichtabstiegsplatz 18. Diesen hat Córdoba inne. Immerhin hat der Inselclub den direkten Vergleich mit den Andalusiern gewonnen und würde bei Punktgleichheit vorbeiziehen.

Um das zu schaffen, darf der Club aus den verbleibenden sieben Spielen kaum noch Punkte abgeben. Nächsten Sonntag (30.4.) spielt das Team auswärts bei Sevilla B.