5.000 Motorradfahrer drehen eine Runde auf Mallorca

Nicht nur die Radsportler sind an diesem Wochenende auf Mallorca unterwegs. 5.000 Motorradfahrer drehen am Sonntag (30.4.) bei der 41. Volta Internacional a Mallorca en Moto eine Runde über die Insel. Los geht es um 9.30 Uhr am Kaufhaus „El Corte Inglés" auf Palmas Innenstadtring (Avenidas).

Die 250 Kilometer lange Strecke führt durch die Tramuntana, die Nordostküste entlang und über Manacor zurück.

Wer sich den Bikern anschließen möchte, kann sich noch bis Freitag (28.4.) unter www.mediamilla.ning.com einschreiben. Die Teilnahme kostet 23 Euro. Dafür gibt es ein T-Shirt, den Fahrplan und ein Buffet in einem Vier-Sterne-Hotel in Pollença. /rp