Beach Rugby: Am Strand die Sau rauslassen

Beim Beach Rugby ist voller Körpereinsatz gefragt. Mit am Start ist auch ein Team von Schweizerinnen. Foto: Veranstalter

Die Playa de Palma wird ab Freitag (28.4.) wieder zum Rugby-Feld umfunktioniert. Bei der vierten Ausgabe des HM Palma Beach Rugby & Volley-Turniers werden am Wochenende 500 Sportler erwartet, um den Strandabschnitt vor dem Palma Aquarium umzupflügen. Neben den Leibesübungen sollen Künstler, Musiker und Tänzer für die Unterhaltung der 3.000 erwarteten Zuschauer sorgen.

Los geht´s am Freitag um 11 Uhr mit den Kindern und Jugendlichen. „Wir wollen dabei auch Kinder mit Behinderung in gemischten Teams integrieren", sagt Organisator Boris Gutiérrez. Dafür arbeitet der Veranstalter mit der Stiftung Aproscom zusammen. Am Nachmittag starten die Volleyballer im Doppel und im Modus Vier-gegen-Vier ins Turnier. Es ist das erste Mal, dass der Veranstalter Mallorca Rugby Events die Netze aufbaut. Das Turnier soll den Crossfit-Wettkampf vom Vorjahr als Sidekick ersetzen.

Tacklings, Gedränge und Versuche sind am Samstag zu bestaunen. Auf drei Feldern stehen sich die Frauen- und Männerteams gegenüber. Jeweils fünf Spieler bilden eine Mannschaft. „Die meisten Teams kommen vom Festland", sagt ­Gutiérrez. „Doch auch ein Team aus der Schweiz ist dabei." Dazu gesellen sich Mannschaften der zwölf Rugbyvereine auf der Insel.

Die siegreichen Teams qualifizieren sich für das Finale am Sonntag. Der Sieger bei den Männern im Rugby erhält 1.500 Euro Preisgeld. Bei den Frauen sind es 500 Euro weniger. „Das richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen", sagt Gutiérrez.

Um genügend Kraft für die Endspiele zu haben, sollten sich die Spieler bei der Party am Abend zurückhalten. Afrikanische Tänze, Poledance und ein Konzert der Band Ipods sollen Sportler und ­Zuschauer unterhalten. Exzesse an der Partymeile befürchtet der Veranstalter nicht. Das sei schließlich nicht das Beach Rugby Turnier von Magaluf. „Dort geht es nur um Alkohol und Sex", sagt er.