Neuer Laden am Flughafen Mallorca verleiht Golfschläger

Blick in den neuen Laden am Flughafen Mallorca. Foto: Aena

Am Flughafen von Mallorca können sich Passagiere ab sofort mit Golfschlägern und weiterem Sportmaterial ausstatten: In dem jetzt eröffneten Laden "Clubs to Hire" werden Schläger verliehen und Zubehör verkauft, wie es in einer Pressemitteilung der spanisches Flughafenverwaltung Aena vom Freitag (28.4.) heißt.

Der neue Laden ist 70 Quadratmeter groß und befindet sich im Ankunftsbereich des Terminals. Die Golfschläger könnten auch online reserviert und bei Ankunft auf Mallorca abgeholt werden, heißt es.

Die Firma hat ihren Sitz in Dublin und ist mit mehreren Standorten in Spanien vertreten, so auch an den Flughäfen von Málaga und Alicante. /ff