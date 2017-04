Can Ventura ist spanischer Meister

Die Freude bei den Spielern von Can Ventura ist nach dem Titelgewinn groß.

Die Freude bei den Spielern von Can Ventura ist nach dem Titelgewinn groß. Foto: DM

Palmas Volleyballer haben die spanische Meisterschaft gewonnen. Can Ventura besiegte am Samstag (29.4.) in der Halle von Son Moix den amtierenden Meister Almería mit 3:1-Sätzen.

Nachdem die Mallorquiner bereits die beiden Auswärtsspiele in der Finalserie gewonnen hatten, reichte ein Sieg auf Mallorca zum Titel.

Can Ventura hat somit sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal in dieser Saison gewonnen. In der nächsten Spielzeit spielt das Team dann international.

Für den Mäzen Damià Seguí geht mit dem Titel ein Traum in Erfüllung. Er ist vor drei Jahren bei Can Ventura eingestiegen. Durch die finanziellen Mittel konnte der Club aus Palma gestandene Profis wie den Kapitän der spanischen Nationalmannschaft, Jorge Fernández, verpflichten. Nach zwei Aufstiegen in Folge hat der Verein nun die Spitze des spanischen Volleyballs erreicht. /rp