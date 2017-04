Atlético Baleares versemmelt wichtiges Heimspiel

Drittligist hat einen wichtigen Schritt in Richtung Play-Offs verballert. Im Heimspiel gegen Hércules Alacant gab es am Sonntag (30.4.) im Stadion Son Malferit eine 0:1-Niederlage. Baleares war vor allem in der zweiten Halbzeit das deutlich stärkere Team, konnte aber zahlreiche Chancen nicht verwerten und kassierte in der 74. Minute das entscheidende Tor durch Chechu Flores.

Baleares muss nun auf eine Niederlagen von Badalona und Villareal B hoffen. Vor Ende des Spieltags liegt das Team nun 55 Punkte und liegt auf dem sechsten Platz mit einem Punkt Rückstand auf den letzten Play-Off-Platz 4. /pss