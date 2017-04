Real Mallorca gewinnt in Sevilla

Real Mallorca kann doch noch siegen. Der Zweitligist hat am Sonntag (30.4.) das Auswärtsspiel gegen die zweite Mannschaft des FC Sevilla mit 3:2 gewonnen. Damit endet eine Serie von zehn erfolglosen Spielen.

Brandon brachte die Mallorquiner per Foulelfmeter in der 31. Minute in Führung. Thierry Moutinho erhöhte mit einem sehenswerten Fernschuss nach 54 Minuten. Im direkten Gegenzug kam Sevilla B zum Anschlusstreffer.

Doch die Insulaner ließen sich nicht unterkriegen und Moutinho legte noch ein Tor nach. Per Elfmeter kam Sevilla kurz vor Schluss noch einmal ran, aber Mallorca brachte den Sieg über die Zeit.

Sechs Spiele vor dem Ende hofft Real Mallorca nun wieder auf den Klassenerhalt. Sechs Punkte fehlen auf einen Nichtabstiegsplatz. Diesen hat Elche inne, welches am Sonntag (7.5., 18 Uhr) im Stadion von Son Moix gastiert. /rp