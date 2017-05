Diese Spielerinnen kommen zu den Mallorca Open

Die ganz großen Namen fehlen dieses Jahr bei der zweiten Ausgabe des WTA-Tennisturniers Mallorca Open in Santa Ponça, das vom 18. bis 25 Juni ausgetragen wird. Am Dienstag (9.5.) ist die Starterliste für das Rasenplatzturnier im vergangenes Jahr neu gestalteten Country Club bekannt geworden. Namen wie Sabine Lisicki, Ana Ivanovic, die im Dezember ihre aktive Karriere beendete, oder Garbiñe Muguruza, die zur Premiere auf die Insel kamen, fehlen diesmal. Keine Spielerin aus den Top Ten tritt auf Mallorca an.

Dafür tummeln sich zahlreiche Spielerinnen, die immerhin noch in den Top 30 stehen. Angefangen bei der Weltranglisten-16. Anastasia Pavlyuchenkova und der 19. Kiki Bertens über die 22. Anastasija Sevastova bis hin zur 23. Caroline García und der 24. Carla Suárez Navarro.

Ein wenig Glamour könnte der Veranstaltung zusätzlich die Puerto-Ricanerin Monica Puig verleihen. Die 23-Jährige gewann im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gegen die Deutsche Angelique Kerber die Goldmedaille im Einzel. Ihr Start ist allerdings noch fraglich, weil am selben Wochenende das Turnier in Birmingham ansteht. Aus Deutschland gehen die Spielerinnen Laura Siegemund, Julia Görges und Annika Beck an den Start.

Sowohl die Veranstaltung auf Mallorca als auch der Wettkampf in Birmingham dienen den Spielerinnen als Vorbereitung auf den Grand Slam von Wimbledon, der gut eine Woche später startet. /jk