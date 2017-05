Mallorca-Ironman 70.3: Brite McNamee entthront Dreitz

Die Siegesserie von Andreas Dreitz beim Ironman 70.3 Mallorca ist beendet. David McNamee aus Großbritannien gewann am Samstag (13.5.) in Port d´Alcúdia in 3:56:49 Stunden mit einer Minute Vorsprung vor dem Deutschen (3:57:50), der in den vergangenen drei Jahren das Rennen dominiert hatte. Rang drei ging an den Spanier Miquel Blanquart Tinto (4:04:30).

Laura Philipp aus Schwäbisch-Gmünd durfte sich nach 4:21:41 Stunden über die geglückte Titelverteidigung freuen. Die Britin Emma Palant wurde Zweite, Platz drei sicherte sich Amelia Watkinson aus Neuseeland.

Bei strahlend blauem Himmel hatten insgesamt 3.600 Teilnehmer an der siebten Auflage des Ironman 70.3 Mallorca teilgenommen. /it