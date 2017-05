Schlafende Bremer und partywütige Hannoveraner

Hannover 96 hat durch einen Sieg in Sandhausen am Sonntag (21.5.) die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht. Nach der Party in Hannover zog die Mannschaft nach Mallorca weiter und feierte am Ballermann. Dabei sollen die Spieler über die Stränge geschlagen haben. Laut Informationen der "Bild-Zeitung" musste die Polizei einschreiten, da die Fußballer Sonnenschirme herausrissen und sie als Speere benutzten.

Die Presseabteilung des Vereins widersprach dem Bericht. Eine andere Gruppe nebenan hätte die Sonnenschirme herausgerissen. Eine zufällig vorbeikommende Streife habe die Fußballer nur dazu angehalten, die Glasflaschen von der Mauer am Strand zu nehmen.

Ruhiger ging es beim SV Werder Bremen zu. Das Team verlor am letzten Spieltag gegen Dortmund und hat somit die Europa League verpasst. Dennoch feierte das Team eine bemerkenswerte Rückrunde mit einem Ausflug nach Mallorca. Dass die Saison Kraft gekostet hat, zeigt ein Video bei Facebook. In diesem freut sich Stürmerveteran Claudio Pizarro im Flugzeug über einen schlafenden Mitspieler.

Bereits eine Woche zuvor feierten Bundesligaclubs ihre Erfolge am Ballermann. /rp