Alles Gute zum Jahrestag, Atlético Baleares!

Atlético Baleares ist am Samstag (27.5.) 75 Jahre alt geworden. Zu Ehren des Fußball-Drittligisten hisste Palmas Bürgermeister José Hila die blau-weiße Fahne des Vereins am Rathausbalkon.

Am 27.5.1942 gründete sich Atlético Baleares aus der Fusion der Vereine Athletic FC und dem Baleares Fútbol Club. Zur Feier des Tages gab es Torte für die Fußballer und den deutschen Eigentümer Ingo Volckmann.

Die historischen Glanzpunkte des Inselclubs sind die vier Spielzeiten in der zweiten Liga von 1951 bis 1953 und 1961 bis 1963. In der kommenden Saison könnte das fünfte Jahr in Liga 2 dazukommen. Der Drittligist bestreitet am Sonntag (28.5., 12 Uhr) das Rückspiel der ersten Play-off-Runde in Toledo. Das Hinspiel gewann Atlético Baleares mit 1:0. /rp