Atlético Baleares verpatzt Aufstiegschance

Dabei lief es erst gut für die Mannschaft des deutschen Besitzers Ingo Volckmann.

In der 56 Minute schoss Stürmer R. Jurado Atlético Baleares mit 0:1 in Führung. Gespielt wurde im Stadion Carlos Belmonte in Albacete. Es war eine heftig umkämpfte Partie, 12 gelbe Karten verteilte der Unparteiische, einmal gab es gelb-rot für Mittelspieler Julio D.

In der 74. Minute glich Aketxe von Albacate aus, es ging in die Verlängerung. In der 118. Minute entschied sich das Spiel durch ein Eigentor von David Prieto.

Atlético hätte in der zweiten Play-off-Runde gegen Albacete gewinnen oder mindestens 2:2 spielen müssen, um in die nächste Runde um den Zweitliga-Aufstieg einzuziehen.