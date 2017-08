Fußballclub auf Mallorca mit geglückter Generalprobe vor dem Saisonstart

Die Saison kann losgehen für Real Mallorca und Atlético Baleares: Die Fußball-Drittligisten haben die Vorbereitung auf die neue Saison mit 13 Siegen und einem Unentschieden erfolgreich gestaltet. Bei der Generalprobe am Wochenende (12./13.8.) haben beide Vereine einen Pokal gewonnen.

Real Mallorca siegte am Samstag – im ersten Spiel nach dem Abstieg im Stadion von Son Moix – gegen Zweitligist Sevilla Atlético mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Marc Gual brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Lago Júnior glich per Elfmeter in der 45. Minute aus. In der zweiten Halbzeit fielen keine Tore mehr.

Einen Tag später traf Atlético Baleares beim Trofeo Nicolás Brondo auf Viertligist Santanyí. Das Team vom deutschen Präsidenten Ingo Volckmann setzte sich mit 4:0 durch. Es trafen Gerard Oliva (15.), Óscar Rico (42.), Nacho Heras (59.) und Rodri (70.). Aus deutscher Sicht kamen Malik Fathi, Carl Klaus und Marcel Ndjeng zum Einsatz.

Atlético startet am Samstag (19.8, 19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Villarreal B in die Liga. Real Mallorca spielt einen Tag später auswärts gegen Peralada. /rp