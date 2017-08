WM in Tschechien: Cooper Waltz holt Gold im Zweier-Kajak

Der mallorquinische Kanute Marcus Cooper Waltz hat bei der WM in Racice (Tschechien) auf der 500-Meter-Strecke im Zweier-Kajak für Spanien die Goldmedaille geholt. Der 24-Jährige schaffte die Distanz am Samstag (26.8.) zusammen mit seinem Kompagnon Rodrigo Germade in 1:27.979 Minuten. Zweite wurden die Ungarn Bence Nádas und Sándor Totka mit 1:29.107 Minuten und dritte die Weißrussen Vitaly Bialko y Raman Piatrushenka (1:29.518).

Marcus Cooper Waltz hatte vor gut einem Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Einerkajak über 1.000 Meter erobert.

Das Kajakfahren lernte der Sohn eines Engländers und einer Deutschen im Club Náutico Portopetro im Osten von Mallorca. /it