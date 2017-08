Erneuter minimalistischer Sieg von Real Mallorca

Der in die Segunda División B abgestiegene Inselclub Real Mallorca hat den Heimauftakt in der neuen Saison im Stadion von Son Moix in Palma erfolgreich über die Bühne gebracht. Die Mannen von Trainer Vicente Moreno besiegten am Samstagabend (26.8.) den Verein Penya Deportiva Santa Eulalia aus Ibiza mit 1:0. Und das vor immerhin 5.788 Zuschauern. Den Siegtreffer erzielte Lago Junior in der 51. Minute.

Am vergangenen Sonntag (20.8.) hatte der Inselclub bei CF Peralada in Katalonien ebenfalls mit einem 1:0 drei Punkte geholt.

Die Mallorquiner taten sich gegen den Verein von der Nachbarinsel sichtlich schwer und können von Glück reden, so gut dazustehen. Besonders bei der Zielgenauigkeit der Schüsse aufs Tor haperte es gehörig. Einige Fans bedachten Manager Maheta Molango mit Pfiffen. /it