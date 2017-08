Atlético Baleares siegt auf Formentera

Die Spieler von Atlético Baleares feierten am Sonntag (27.8.) den ersten Saisonsieg.,

Die Spieler von Atlético Baleares feierten am Sonntag (27.8.) den ersten Saisonsieg., Foto: DM

Atlético Baleares hat am Sonntag (27.8.) beim Auswärtsspiel in Formentera mit 0:2 gewonnen. Es war der erste Sieg im zweiten Saisonspiel für den Vorjahresvierten des Segunda División B.

Gegen den Aufsteiger der kleinsten Balearen-Insel, der sein erstes Heimspiel in Drittklassigkeit austrug, waren die Mallorquiner die überlegene Mannschaft. In der 39. Minute ging das Team von Trainer Armando de la Morena durch einen Elfmeter von Xisco nach Handspiel von Kiko in Führung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam die Mannschaft aus Formentera besser ins Spiel und erspielte sich einige Chancen. In der 76. Minute traf Dailos nur den Pfosten des Baleares-Tores. Sechs Minuten später sorgte Gerard Oliva auf der anderen Seite für das entscheidende 0:2.

Die beiden Teams von Mallorca und Formentera liegen nach dem Spiel mit jeweils drei Punkten in Mittelfeld der Tabelle. Atlético Baleares auf dem achten Platz, Fromentera drei Plätze drunter. Für die Mallorquiner geht es am kommenden Wochenende zum Derby gegen Real Mallorca. /pss