Die Besten der Besten im Tischfußball kommen nach Llucmajor

Dass es auch beim Tischfußball auf Mallorca sehr ernst zugehen kann, werden Zuschauer am dritten Oktoberwochenende in der Sporthalle Son Verí in s'Arenal (Gemeinde Llucmajor) erleben können. Dann findet zum ersten Mal das Endspiel der Champions League in der auch Subboteo genannten Variante des Tischfußballs statt. Nicht mit dem Tischkicker zu verwechseln, stehen bei Subboteo die kleinen Figuren beweglich auf dem Feld, die Spieler schnipsen sie über das Feld und spielen so den Ball.

Es ist erst das zweite Mal, dass das Finale der Champions League in Spanien stattfindet. Das letzte Mal gastierten die Spieler 1996 in Murcia. Die Mallorca Águilas als Veranstalter sind gesetzt. Zuvor sind die Spieler aber noch bei der WM im französischen Elancourt im Einsatz. Die Spiele steigen am 2. und 3. September. Drei Akteure aus Llucmajor haben sich dafür qualifiziert. /jk