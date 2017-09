Andy Kohlberg ist neuer Präsident von Real Mallorca

Der Drittligist Real Mallorca hat einen neuen Vorsitzenden. Der Verwaltungsrat hat am Freitag (8.9.) den bisherigen Vizepräsidenten Andy Kohlberg zum neuen Präsidenten ernannt. Er übernimmt das Amt von Monti Galmés, der am 19. Juni seinen Rücktritt eingereicht hatte. Den Schritt hatte er mit familiären Gründen begründet, sein Verhältnis mit Clubmanager Maheta Molango soll jedoch angespannt gewesen sein.

Kohlberg, ehememaliger New Yorker Tennisprofi und Vizepräsident der Phoenix Suns, tritt das Amt an, nachdem der in der vergangenen Saison in die dritte Liga abgestiegene Club offenbar vergeblich einen Mallorquiner für den Posten gesucht hatte, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Er war zusammen mit dem Bankier und Besitzer des Basketballclubs Phoenix Suns sowie heutigen Großaktionär von Real Mallorca, Robert Sarver, Anfang 2016 in den Club eingestiegen und hatte im Gegensatz zu Sarver häufiger auf Mallorca vorbeigeschaut.

Auch wenn Kohlberg jetzt wohl mehr Präsenz auf der Insel zeigen könnte, nimmt der neue Präsident genauso wie Galmés vor allem institutionelle Aufgaben wahr, während die Tagesgeschäfte Molango führen soll. Nach dem deutschen Unternehmer Utz Claassen ist der Ex-Tennisprofi der zweite ausländische Präsident von Real Mallorca. /ff