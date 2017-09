Mallorca feiert US Open-Sieg von Rafael Nadal

Mallorca freut sich über den dritten US Open-Sieg des Tennisprofis Rafael Nadal aus Manacor. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in der Nacht von Sonntag (10.9.) auf Montag gegen den Südafrikaner Kevin Anderson durch und gewann in New York mit 6:3, 6:3 und 6:4. Es handelt sich um den 16. Grand Slam-Sieg in Nadals Karriere.

Mit seinem fünften Turniersieg in diesem Jahr zeigte Nadal, dass er mit seinen 31 Jahren seinen Titel an der Spitze der Weltrangliste problemlos verteidigen kann, sofern ihn seine Verletzungen lassen. In den vergangenen Jahren war Nadal immer wieder ausgefallen und musste wichtige Turniere absagen oder abbrechen. Zwischenzeitlich gab es deswegen auch Gerüchte über das Ende der Tenniskarriere des beliebten Mallorquiners. /tg