Triathlet Mario Mola holt WM-Titel erneut nach Mallorca

Mallorca hat erneut einen Weltmeister hervorgebracht: Der 27-jährige Triathlet Mario Mola aus Palma de Mallorca hat am Samstagnachmittag (16.9.) beim Saisonfinale der World Series in Rotterdam seinen zweiten WM-Titel in Folge eingefahren. Bereits im Vorjahr war Mola nicht aufzuhalten gewesen. Diesmal reichte ihm ein dritter Platz in den Niederlanden für seine Titelverteidigung. Mola hätte sogar Fünfter werden können, ohne dass der WM-Sieg in Gefahr geraten wäre.

Mola ließ es zunächst etwas ruhiger angehen und stieg als 26. aus dem Wasser, mit 26 Sekunden Rückstand auf die Führenden. Auf dem Fahrrad holte der Mallorquiner den Rückstand auf und ging in der Führungsgruppe auf die Laufstrecke. Dort brachte Mola seinen Titel ohne größere Schwierigkeiten nach Hause.

Nach dem Rennen erklärte Mola, er habe sich gut gefühlt und sei ruhig in den Wettkampf gegangen - vor allem, weil er zuvor bereits vier Saisonsiege eingefahren hatte. Dabei kamen die Bedingungen in Rotterdam - Regen und Kälte - dem Spanier ganz und gar nicht entgegen. /jk