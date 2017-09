Vier Punkte für Mallorcas Fußball-Drittligisten

Gute Ausbeute für die beiden Mannschaften von Mallorca in der Segunda División B am Sonntag (17.9.). Während Atlético Baleares daheim gegen Spitzenteam Lleida ein 1:1 erreichte, siegte Absteiger Real Mallorca mit 1:0 beim Aufsteiger Ontinyent. Das Team von Vicente Moreno entwickelt sich langsam zu den Minimalisten der Liga, denn zum dritten Mal reichte ihm im fünften Spiel ein Tor für den Sieg. Für den Treffer war Lago Junior in der 41. Minute verantwortlich, der einen Foulelfmeter verwandelte.

Die Partie in Ontinyent war nichts für Fußball-Ästheten. Die Hausherren machten dabei mit ihrem Einsatz die technische Überlegenheit von Real Mallorca wett, von der nicht viel zu sehen war. Gute Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Ontinyent zeigte sich vor eigenem Publikum ein Stück weit aktiver, ohne aber den Kasten von Real Mallorca ernsthaft zu gefährden. Die Gäste brachten den Sieg über die Zeit.

Ligarivale Atlético Baleares wartet auch nach dem dritten Heimspiel noch auf den ersten Sieg in Son Malferit. Während die Mannschaft von Armando de la Morena auswärts alle sechs Punkte einfahren konnte, hapert es vor eigenem Publikum. Beim 1:1 gegen das Spitzenteam aus Lleida machten die Hausherren kein schlechtes Spiel, kassierten allerdings in der 35. Minute das 0:1 durch Félix per Kopfball. Der deutsche Torwart Carl Klaus, der wieder den Vorzug vor Oinatz Aulestia bekommen hatte, war machtlos.

Aus der Kabine kamen die Hausherren mit viel Schwung und erzielten bereits in der 49. Minute durch Gerard Oliva den Ausgleich. Danach drückte Atlético Baleares, brachte den Ball aber nicht mehr im Tor unter. In der letzten Aktion knallte der Ball an die Latte. /jk