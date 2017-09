Real Mallorca ist neuer Gruppenführer

Real Mallorca hat die katalanische Mannschaft von Llagostera in Son Moix 4 : 0 geschlagen. Die Mallorquiner nutzten routiniert quasi 100 Prozent ihrer Chancen und sind jetzt Gruppenführer der Gruppe III in der Segunda B. Álex López traf zweimal, Abdón y Lago verwandelten die anderen beiden Treffer. Nächste Woche wird gegen Alcoyano in El Collao gespielt.

Atlético Baleares hat gegen FC Elche im Stadion Manuel Martínez Valero 3 : 3 gespielt. Nachdem sie in der ersten Halbzeit in Rückstand lagen, startete Atlético Baleares ein Aufholjagd und sicherte sich so einen verdienten Punkt.