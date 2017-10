Rafa Nadal steht im Finale von Shanghai

Rafa Nadal steht im Finale des ATP Masters in Shanghai. Der Weltranglistenerste aus Manacor setzte sich am Smastag (14.10.) in zwei Sätzen mit 7-5, 7-6 gegen den Kroaten Marin Cilic durch.

Es ist das zweite Mal nach 2009, dass Nadal das Finale in der chinesischen Stadt erreicht. Damals verlor er gegen den Russen Nikolay Davydenko. Das Finale bestreitet er am Sonntag gegen den Sieger des Duells Roger Federer gegen Juan Martín del Potro. /pss