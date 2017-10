Deutsche Pleite beim Palma Marathon Mallorca

Hätten sich die Veranstalter vom Palma Marathon Mallorca einen Ausgang des Rennes wünschen können, wäre es wohl dieser gewesen. Nach 2 Stunden 31 Minuten und 19 Sekunden hat beim Marathon am Sonntag (15.10.) der Mallorquiner Cristofol Castañer das Ziel durchschritten. Bei den Frauen gewann die Spanierin Rosaura Casado nach 2:57:12 Stunden.

Aus deutscher Sicht gleicht das Marathon-Ergebnis einem Desaster. Bei den Männern ist kein Deutscher unter den ersten zehn Athleten. Bei den Frauen – Im Vorjahr gingen die ersten drei Plätze an Deutschland – kam Vorjahressiegerin Sabine Stadler nur auf Rang 4.

Groß abgeräumt haben die Spanier. Laura Villar und Monica Granero landeten auf den Rängen 2 und 3. Raul Gandara wurde hinter dem Schweizer Marco de Martin Dritter.

"Der spanische Erfolg liegt daran, dass der Marathon in Palma in diesem Jahr die spanische Meisterschaft der Veteranen (Ü35) war", meinte Sabine Stadler. "Da waren so viele schnelle Spanier dabei, da hatte ich keine Chance." Sie selbst hat ihre Zeit aus dem Vorjahr um fünf Minuten verbessert.

Die deutsche Ehre rettete Jürgen Wittmann mit einem Sieg nach 1:15:18 im Halbmarathon. Ihm folgten der Norweger Erlend Skippervik Saetre und der Deutsche Balthasar Larisch. Bei den Frauen gewann die Tschechin Nela Küttnerovanela vor der Deutschen Gaby Andres und der Schwedin Maria Miettinen.