Nadal verliert Finale in Shanghai

Rafa Nadal hat das Finale des Masters-Turniers in Shanghai verloren. Der Weltranglistenerste aus Manacor verlor in seinem zehnten Finale in diesem Jahr gegen den Schweizer Roger Federer mit 4-6 und 3-6.

Es war das zweite Mal, dass Nadal in der chinesischen Stadt ins Finale kam. 2009 verlor er an gleicher Stelle gegen den Russen Nikolay Davydenko. /pss