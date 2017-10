Real Mallorca gewinnt auch das Spitzenspiel gegen Villarreal

Erfolgreicher Sonntag für die beiden Clubs von Mallorca in der Segunda División B: Sowohl Real Mallorca als auch Atlético Baleares haben bei ihren Spielen in der Dritten Fußball-Liga am Sonntag (22.10.) Siege geholt. Real Mallorca gewann daheim im Stadion von Son Moix gegen den Tabellenzweiten Villarreal B knapp mit 1:0. Der Spitzenreiter hatte ganz schön zu kämpfen, die Gäste hinterließen einen guten Eindruck in Palma. Zur Halbzeit stand es 0:0. In der 51. Minute gelang Lago Junior das einzige Tor des Tages mit einer Einzelaktion. Torwart Manolo Reina bewahrte die Hausherren mehrfach vor dem Ausgleich.

Nach dem Sieg führt Real Mallorca inzwischen mit sieben Zählern Vorsprung vor Villarreal B deutlich die Tabelle an. Der Drittplatzierte Elche liegt bereits zehn Punkte hinter dem Inselclub.

Wieder nach oben orientieren kann sich durch einen 2:1-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft von Real Zaragoza der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann, Atlético Baleares. Zwar gerieten die Blau-Weißen, die am Freitagabend (20.10.) ihren 75. Geburtstag feierlich begingen, bereits in der 7. Minute in Rückstand. Doch Marín gelang in der 21. Minute der Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel drückte Atlético Baleares etwas mehr auf den Sieg, ohne sich aber klare Chancen zu erarbeiten. Zwei Minuten nach einer Gelb-Roten Karte für den Tabellenletzten aus Zaragoza erzielte Heras den Siegtreffer für das Team von Trainer Armando de la Morena, der nach einer Durststrecke unbedingt einen Sieg brauchte. /jk