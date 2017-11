Long Course Weekend sorgt für Straßensperrungen im Norden von Mallorca

Hier führt die Radstrecke am Samstag (4.11.) lang.

Autofahrer müssen von Freitag (3.11.) bis Sonntag (5.11.) mit Straßensperrungen rund um Alcúdia, im Norden von Mallorca, rechnen. Dort wird erstmalig das Long Course Weekend ausgetragen. Besonders das Radrennen am Samstag (4.11.) sorgt für gesperrte Straßen in den benachbarten Gemeinden.

Der auf drei Tage aufgeteilte Triathlon ist am Freitagmorgen (3.11.) mit dem Schwimmen gestartet. Am Samstag steigen die Athleten auf das Rad. Von 8 bis 16 Uhr ist mit Straßensperrungen zu rechnen. Der Rundkurs ab Port d'Alcúdia führt über Can Picafort, Santa Margalida, Ariany, Sineu, Llubí, Muro und Sa Pobla. Mit großen Schildern sind die gesperrten Straßen gekennzeichnet.

Laut dem Veranstalter versucht die Guardia Civil, den Straßenverkehr zu ermöglichen, solange keine Radfahrer auf der Strecke unterwegs sind.

Der Marathon am Sonntag (5.11.) wird zu einer Sperrung in Port d'Alcúdia führen. /rp