Britischer Sieg beim Long Course Weekend auf Mallorca

Britischer Doppelsieg beim ersten Long Course Weekend auf Mallorca.

Britischer Doppelsieg beim ersten Long Course Weekend auf Mallorca. Foto: LCW

Die Briten Lucy Gossage und Tom Vickery haben am Sonntag (5.11.) die erste Ausgabe des Long Course Weekends auf Mallorca gewonnen. Der Triathlon in Port d'Alcúdia über die Ironmandistanz wurde auf drei Tage aufgeteilt.

Gossage siegte nach 8 Stunden und 27 Minuten vor der Deutschen Birgit Metzler (9:19 Stunden). Vickery kam nach 8 Stunden und 15 Minuten ins Ziel, eine Minute vor James Elgar.

Das Event aus Wales ist der Ersatz für den Full Ironman, der seit diesem Jahr nicht mehr auf Mallorca ausgetragen wird. /rp