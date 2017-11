Letzte Minute entscheidend für Mallorcas Fußballclubs

Julio Delgado brachte Atlético Baleares zwischenzeitlich in Führung.

Julio Delgado brachte Atlético Baleares zwischenzeitlich in Führung. Foto: ATB

Real Mallorca ist das einzige Team der vier Staffeln der dritten Liga, das noch ungeschlagen in dieser Saison ist. Die Mallorquiner haben am Sonntag (5.11.) im Stadion von Son Moix einen 2:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des FC Valencia eingefahren. Insel- und Ligarivale Atlético Baleares rutscht hingegen immer tiefer in die Krise.

Real Mallorca wurde seiner Favoritenrolle als Tabellenführer gerecht und ging in der 19. Minute durch das siebte Saisontor von Abdón Prats in Führung. Nach der Pause konnte Valencia B in der 52. Minute durch Alberto Gil ausgleichen. Es dauerte bis zur 89. Minute, ehe Álex López der Siegtreffer gelang.

Ähnlich dramatisch ging es beim zeitgleichen Spiel von Atlético Baleares zu. Das Team vom deutschen Präsidenten Ingo Volckmann musste bei Hércules Alicante ran, das unter der Woche Real Mallorca den ersten Punkt im Stadion von Son Moix abgetrotzt hatte. Der deutsche Torhüter Carl Klaus hielt mit starken Paraden Atlético zu Beginn im Spiel. In der 35. Minute ging der Inselclub durch Julio Delgado gar in Führung.

Nach der Pause lief aber nicht mehr viel bei Atlético zusammen. Nach 56 Minuten stellte Juli den Gleichstand wieder her und in der Nachspielzeit schoss Peña Hércules zum Sieg.

Real Mallorca führt die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung an. Atlético Baleares hingegen könnte – in Abhängigkeit der noch nicht ausgetragenen Partien – bis auf einen Punkt an die Abstiegszone absacken.

Am kommenden Sonntag (12.11.) empfängt Atlético om Stadion von Son Malferit Saguntino. Real Mallorca tritt gleichzeitig auswärts gegen Lleida an. /rp