Atlético Baleares erkämpft Unentschieden im eigenen Stadion

Beinahe hätte Atlético Baleares das Spiel am Sonntagmittag (12.11.) noch gedreht: Es war die 92. Minute, als Guillermo Vallori im Stadion Son Malferit in Palma de Mallorca eine Flanke in den Strafraum mit dem Kopf annahm und wenige Zentimeter neben das Tor von Atlético Saguntino setzte. Es sollte nicht sein.

Baleares war stark ins Spiel gegen die Mannschaft aus Valencia gegangen, kassierte aber dennoch in der 26. Minute das 0:1 durch ein schön herausgespieltes Tor von Adrià Granell. In der ersten Halbzeit kam zudem eine Knieverletzung von Xisco Hernándaz hinzu.



Trotzdem wieder nur ein Unentschieden

Nuha Marong ließ der Abwehr in der 68. Minute keine Chance und erhöhte auf 0:2. Sieben Minuten später erzielte Kapitän Francesc Fullana per Elfmeter das Anschlusstor, bevor Gerad Oliva eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit den Ball zum Unentschieden ins Tor drückte.

Trotz der Aufholjagd könnte es bang um die Zukunft von Trainer Armando de la Morena stehen. Mit 16 Punkten aus 14 Spielen liegt das Team auf dem 14. Tabellenplatz der Segunda División B. Bisher konnte es noch nicht im heimischen Stadion gewinnen.

Real Mallorca siegt weiterhin und schmeißt Kameras aus dem Stadion

Real Mallorca tänzelt derweil weiterhin entspannt durch die Segunda División B. Bei Lleida Esportiu gewann das Team mit 0:2 durch Tore von Giner (40.) und Serrano (75.). Die Mannschaft liegt mit 36 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz und hat in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren.

Bei dem Spiel ging auch der Kleinkrieg weiter, den der Club seit Wochen gegen den regionalen Fernsehsender IB3 aufführt. Nach Informationen des Senders habe der Club ein Kamerateam nur ins Stadion im katalanischen Lleida gelassen, wenn zugesichert würde, dass keine Live-Bilder gezeigt würden. Dies hatte der Sender nach eigenen Angaben akzeptiert. Dennoch sei das Kamerateam wenige Minuten vor dem Spiel von der Clubfährung aus dem Satdion gebeten worden. /pss