Real Mallorca hängt Verfolger Elche mit Sieg ab

Real Mallorca hat am Sonntag (19.11.) mit einem klaren 2:0-Sieg gegen den Verfolger Elche seine Spitzenposition in der Tabelle der Segunda División B ausgebaut. Zwar sah es lange Zeit so aus, dass der Gegner aus der Autonomieregion Valencia im Son-Moix-Stadion ein Unentschieden halten hätte können, doch in der zweiten Halbzeit belehrten die "Teufel" die Mannen aus Elche eines Besseren: Lago Junior verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter, der nach einem Foul von Tekio im Strafraum vergeben worden war.

Die Spieler von der "Península" versuchten zwar nach Kräften, nicht noch mehr ins Hintertreffen zu geraten, doch alle Anstrengung war vergebens: Alex López gelang nur acht Minuten später, die Führung für die Insulaner auszubauen.

Damit hat Real Mallorca jetzt 39 Punkte als Tabellenführer und ist auf dem besten Weg, einen Punkterekord aufzustellen. Den halten bislang noch Cultural Leonesa und und Racing Santander mit 86 Punkten aus der Vorsaison. Verfolger Elche hat 25 Punkte. /it