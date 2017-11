Mallorcas Nationalspielerinnen werben für Zuschauer beim Länderspiel in Palma

Kommt alle massenweise: Um die Insulaner und Insulanerinnen von einem Stadionbesuch zum Länderspiel gegen Österreich zu überzeugen, hat der spanische Verband einen Werbefilm mit den drei mallorquinischen Spielerinnen gedreht. „Wir brauchen deine Unterstützung", sagt Patricia Guijarro darin. Für die diesjährige U19-Europameisterin könnte es der erste Einsatz in einem Pflichtspiel mit der A-Nationalmannschaft werden.

"Wir beginnen den Weg zur WM auf unserer Insel", sagen die Mallorquinerinnen unisono. „Wir erwarten euch im Son Moix."

Anpfiff ist am 28.11. um 20.15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 5 Euro. Die Karten gibt es an den Ticketschaltern am Stadion, in den Fan Shops von Real Mallorca und im Internet.