Six Day Final auf Mallorca 2018: Ab sofort gibt es Tickets

Das Six Day Final wird auch 2018 auf Mallorca ausgetragen. Die Bahnradelite kommt am 14. April in die Palma Arena. Es ist die zweite Ausgabe der Rennserie der Sechstagerennen.

Anders als im Vorjahr qualifizieren sich die Fahrer bei drei statt vier Rennen. Die Fahrer haben den ersten Wettkampf in London bereits absolviert. Ende Januar geht es in Berlin weiter. Die Qualifikation wird dann Anfang Februar in Kopenhagen abgeschlossen.

Die Tickets sind seit Dienstag (5.12.) im Vorverkauf. In den ersten zwei Wochen gibt es für Erwachsene 10 Euro Rabatt auf eine Eintrittskarte. Diese sind hier erhältlich. /rp