Real Mallorca gleicht in letzter Minute aus

Beim Sonntagsspiel (10.12.) CF Badalona gegen Real Mallorca sah es lange nach einem Sieg von CF Badalona aus. In der 24. Minute erzielte Maestre für CF Badalona das 1:0. Lange Zeit schenkten sich beide Parteien nichts, insgesamt gab es neun gelbe Karten, drei für Real Mallorca und sechs für CF Badalona nach Foulspiel. Auch Torschütze Maestre kassierte eine gelbe Karte.

In der 90. Minute gelang Real Mallorca der Anschlusstreffer, Sastre sicherte dem Verein einen Punkt und verhinderte die erste Niederlage in dieser Saison.

Atlético Baleares verlor zu Hause in der Partie gegen UD Cornellà mit 1:2. In der 19. Minute schoss Marcel Atlético in Führung, in Minute 88 glich Enric aus, den Siegtreffer erzielte ebenfalls Enric in der 90. Minute. /lk