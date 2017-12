Straßenweltmeister Peter Sagan trainiert auf Mallorca

In den Wintermonaten ist Mallorca ein beliebtes Ziel für die Radprofis. Derzeit trainieren die Piloten vom deutschen UCI-Team Bora-Hansgrohe an der Playa de Palma. Mit dabei ist der dreifache Straßenweltmeister Peter Sagan. Die Profis von Bora-Hansgrohe werden auch im Januar bei der Playa de Palma Challenge zu sehen sein.

Sagan zählt zu den besten aber auch polarisierendsten Radprofis der Welt. Seit 2015 hat er jährlich die Weltmeisterschaft gewonnen. Bei der diesjährigen Tour de France wurde der 27-Jährige nach einem Ellenbogencheck gegen Mark Cavendish disqualifiziert. Die Entscheidung galt als umstritten und wurde im Nachhinein revidiert. Die Aktion war Auslöser für einen künftigen Videobeweis bei den UCI-Rennen.

Nach dem Trainingslager sind die Piloten von Bora-Hansgrohe für den Start bei der Playa de Palma Challenge vorgesehen. Das viertägige Rennen startet am 25. Januar. Ob dann auch Sagan mit dabei ist, ist unwahrscheinlich. Denn der Slowake fährt bei der Tour Down Under mit, die drei Tage zuvor endet. /rp