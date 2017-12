32 Stunden durch die Tramuntana laufen für einen guten Zweck

Nach 32,5 Stunden hat es Tòfol Castanyer geschafft. Der mallorquinische Bergläufer ist nach 190 Kilometern durch die Tramuntana am am Samstagabend (16.12.) in Sóller angekommen. Mit dem Extremlauf wollt der Mallorquiner Geld für einen guten Zweck sammeln.

Castanyer, der amtierende Sieger des Palma de Mallorca Marathons, lief für Pau Jaume, einen Jugendlichen aus Sóller, der an der Erbkrankheit Muskeldystrophie Duchenne leidet. Knapp 15.000 Euro sind bei der Spendenaktion zusammengekommen. /rp