DFB-Schiedsrichter kommen zum Krisengipfel nach Mallorca

Was in den vergangenen Jahren eher ein Trainingslager mit Videostudium war, gleicht diesmal einem Krisengipfel. Die Schiedsrichter der ersten und zweiten Bundesliga treffen am 3. Januar 2018 auf Mallorca ein, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Im Mittelpunkt des Aufenthalts, der bis zum 8. Januar dauert, sollen diesmal die Querelen stehen, die es im Herbst unter den Schiedsrichtern gegeben hatte. Aufgrund des neu eingeführten Videobeweises und der Anfangsschwierigkeiten in der Umsetzung haben sich die Unparteiischen in zwei Lager aufgespalten.

Um die Gräben zu schließen, sind diesmal zwei Psychologen auf Mallorca mit dabei. In Gruppengesprächen soll versucht werden, die Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Deshalb werden sich die Schiedsrichter in diesem Jahr komplett abschotten, alle Medientermine wurden gestrichen. Journalisten sollen sogar Hausverbot im Team-Hotel "Hilton Sa Torre" haben. Es ist bereits das fünfte Jahr in Folge, dass die DFB-Schiedsrichter im Januar auf die Insel kommen. /jk