Alba Torrens soll endlich auf Mallorca spielen

Mallorquinischer Basketballstar, der so gut wie nie auf der Insel in Aktion zu sehen ist: Alba Torrens (li.).

Mallorquinischer Basketballstar, der so gut wie nie auf der Insel in Aktion zu sehen ist: Alba Torrens (li.). Foto: DM

Juanjo Talens ist ein energischer Kämpfer für sein Anliegen, die spanische Damen-Basketball-Nationalmannschaft endlich wieder einmal für ein offizielles Spiel auf die Insel zu holen. Immerhin spiele dort mit Alba Torrens seit Jahren eine Mallorquinerin als absolute Leistungsträgerin. „Seit sie mit 14 Jahren Mallorca verlassen hat, um ihre Karriere zu starten, hat sie zweimal auf der Insel gespielt, und das nie in internationalen Begegnungen", poltert Talens, der seit rund einem Jahr Präsident des balearischen Basketballverbandes ist.



Alba Torrens ist sehr gefragt



Um das zu ändern, nahm Talens bereits kurz nach seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr die Verhandlungen mit dem spanischen ­Basketballverband auf. Für das Jahr 2017 habe man sich in konkreten Gesprächen befunden, die allerdings nicht endgültig abgeschlossen werden konnten. Für das kommende Jahr aber sieht Talens Grund zum Optimismus.

Vor allem, weil im September auf Teneriffa die Weltmeisterschaft steigt. „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, dass wir die Natio­nalmannschaft für ein Trainingslager nach Mallorca holen können. In diesem Rahmen sollen dann auch zwei Vorbereitungsspiele gegen einen anderen Teilnehmer der WM stattfinden", sagt Talens. Die Chance sei hoch, dass es endlich klappe mit dem Inselbesuch des Nationalteams. Das habe er vom spanischen Verband ­signalisiert bekommen.

Auch einen Zeitpunkt für die beiden Partien gibt es bereits: Anfang Juli. Wer der Gegner sein wird, will Talens noch nicht verraten. „Es wird zweimal gegen dasselbe Team gespielt – und es ist eine Nationalmannschaft ersten Ranges." Und das soll nur der Beginn sein.



Gespielt werden soll regelmäßig

In Zukunft will Talens regelmäßig die Nationalmannschaft auf die Insel locken. Allein der Name Alba Torrens, die aus Binissalem stammt, ziehe schon. Dazu spielt mit Nogaye Lo eine weitere Mallorquinerin in der Nationalmannschaft. „Außerdem gibt es auf Mallorca einen großen Kreis von Basketballfans, die geradezu nach Spitzensport lechzen."

Auch als Anlaufpunkt für Jugend-Nationalmannschaften bringt Talens Mallorca ins Gespräch. Der umtriebige Präsident will internationale Vorbereitungsturniere der Auswahlteams auf die Insel holen.