Kein guter Jahresstart für Mallorcas Fußballer

In der Partie gegen Peralada fiel kein Tor Foto: DM

Auch im neuen Jahr kommt Real Mallorca nicht über ein Unentschieden hinaus, es ist bereits das fünfte in Folge. Diesmal spielte das Team aus Palma zu Hause gegen Peralada 0:0. Real Mallorca bleibt damit Tabellenführer, aber Villarreal B ist bereits auf fünf Punkte herangerückt. Die besiegten am Sonntag (7.1.) die Spieler von Atlético Baleares mit 3:0. Für Atlético Baleares ist das die dritte Niederlage in Folge gegen Villarreal B.