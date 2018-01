Atlético Baleares gegen VfL Bochum: Spielabbruch auf Mallorca nach Schlägerei

Der Schiedsrichter der Partie Atlético Baleares gegen VfL Bochum hat das Testspiel auf Mallorca am Mittwoch (10.1.) abgebrochen. 30 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zweier Spieler auf dem Platz vom Hilton Sa Torre in der Gemeinde Llucmajor kam. Zu diesem Zeitpunkt stand es 4:2 für den deutschen Zweitligisten.

In der 75. Minute erwischte den australischen Nationalspieler Robbie Kruse im Dress der Bochumer abseits des Balles der Arm eines Gegenspielers im Gesicht. Er revanchierte sich mit einen Griff an die Kehle des Gegenspielers und schubste ihn danach um.

Die Ersatzbank von Atlético Baleares stürmte das Feld, und es kam zur Rudelbildung. Der Schiedsrichter zeigte Kruse die rote Karte und brach die Begegnung ab.

Der VfL Bochum befindet sich seit Dienstag im Trainingslager auf Mallorca. Ein weiteres Testspiel ist für Samstag geplant, der Gegner steht noch nicht fest. Nach der Schlägerei am Mittwoch dürfte die Suche nicht einfacher werden.