Real Mallorca gewinnt rassiges Derby gegen Atlético Baleares

Spannend war´s, und am Ende siegte Real Mallorca gegen Atlético Baleares.

Spannend war´s, und am Ende siegte Real Mallorca gegen Atlético Baleares. Foto: DM

Die erste Halbzeit war zumindest zeitweise zum Einschlafen, doch nach dem Seitenwechsel war der "Gähnkrampf", wie es MZ-Kommentator Manni Breuckmann formulierte, schnell beendet. Drittligist Real Mallorca hat am Sonntagnachmittag (21.1.) das ersehnte Derby gegen den Stadtrivalen Atlético Baleares mit 3:2 gewonnen. Dabei sah es lange Zeit nicht nach einem Sieg der Hausherren im Stadion von Son Moix aus.

In der ersten Halbzeit passierte lange Zeit nicht viel, bevor sich Atlético Baleares ein Herz nahm und merkte, dass beim Tabellenführer vielleicht etwas zu holen wäre. Der Club des deutschen Besitzers Ingo Volckmann war mutiger im Vorwärtsdrang und wurde dafür drei Minuten vor der Pause belohnt. Eine eigentlich harmlose Flanke von Biel Guasp irritierte gleich zwei Abwehrspieler von Real Mallorca, die mit ihren stümperhaften Aktionen wiederum Torwart Manolo Reina verwirrten. Der Ball trudelte gemächlich ins Netz.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie zu einem echten Derby. In der 49. Minute schaffte Real Mallorcas Neuzugang Aridai den Ausgleich und nur neun Minuten später traf Veteran Salva Sevilla zum 2:1 für die Hausherren. Atlético Baleares musste wieder nachlegen - und das Team schaffte es in Person von Sergio Sánchez in der 71. Minute. Doch nur eine Minute später brach Álex López den Widerstand der Gäste mit der erneuten Führung für Real Mallorca.

Mit dem Sieg hat sich der Tabellenführer an der Spitze wieder etwas Luft verschafft. Für Atlético Baleares geht der Abstiegskampf weiter. /jk